Два бизнесмена заплатили 10 миллионов рублей за ужин с мэром Екатеринбурга
Два бизнесмена заплатили 10 миллионов рублей за ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, пишет Ura.ru.
Неформальную встречу с градоначальником разыграли на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». В качестве лота мэр представил приглашение на четырех человек на ужин в необычном историческом месте города.
В итоге встречу с Орловым выкупили два местных предпринимателя, заплатив миллионы рублей. Во время ужина бизнесмены и градоначальник смогут обсудить деловые, экономические и культурные вопросы.
На этом же аукционе разыграли завтрак в компании руководителя одного из крупнейших банков страны и экскурсию по штаб-квартире в Москве. Этот лот приобрели три компаньона, суммарно выложив 55 миллионов рублей.
Вырученные деньги направят на проекты, помогающие детям победить сложные заболевания.
Ранее рок-группа «Алиса» перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель из-за «низкой продажи билетов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru