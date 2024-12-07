Два бизнесмена заплатили 10 миллионов рублей за ужин с мэром Екатеринбурга

Неформальную встречу с градоначальником разыграли на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». В качестве лота мэр представил приглашение на четырех человек на ужин в необычном историческом месте города.



В итоге встречу с Орловым выкупили два местных предпринимателя, заплатив миллионы рублей. Во время ужина бизнесмены и градоначальник смогут обсудить деловые, экономические и культурные вопросы.

На этом же аукционе разыграли завтрак в компании руководителя одного из крупнейших банков страны и экскурсию по штаб-квартире в Москве. Этот лот приобрели три компаньона, суммарно выложив 55 миллионов рублей.



Вырученные деньги направят на проекты, помогающие детям победить сложные заболевания.

Ранее рок-группа «Алиса» перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель из-за «низкой продажи билетов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

