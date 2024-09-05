Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят в Екатеринбурге
Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят на родине коллектива в Екатеринбурге. Проектом займется Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.
Премьера запланирована на конец театрального сезона, сообщил в ходе встречи с представителями СМИ главный режиссер театра Филипп Разенков. По его словам, будет рассказана история, посвященная истории регионального центра с придуманной канвой фантастического плана.
Творческий замысел уже одобрен лидером группы Владимиром Шахриным. Как сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам «Чайф» работает над новым альбомом. Его выпуск запланирован к юбилею коллектива – в 2025 году группе исполнится 40 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят в Екатеринбурге
- Жителя Пскова арестовали за убийство соседей из-за громкой музыки
- Регулятор ЕС требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350
- Два теплохода столкнулись в Ростовской области
- Мигрант устроил гонки на автобусе с пассажирами в Новосибирске
- Троих опекунов отправили в колонию за избиении приемных детей
- В Латвии одобрили запрет на зарегистрированные в Белоруссии автомобили
- Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет
- Сборная России по футбола разгромила Вьетнам в Ханое
- Участница Олимпиады в Париже скончалась в результате домашнего насилия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru