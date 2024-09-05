Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят в Екатеринбурге

Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят на родине коллектива в Екатеринбурге. Проектом займется Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Премьера запланирована на конец театрального сезона, сообщил в ходе встречи с представителями СМИ главный режиссер театра Филипп Разенков. По его словам, будет рассказана история, посвященная истории регионального центра с придуманной канвой фантастического плана.

Творческий замысел уже одобрен лидером группы Владимиром Шахриным. Как сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам «Чайф» работает над новым альбомом. Его выпуск запланирован к юбилею коллектива – в 2025 году группе исполнится 40 лет.

