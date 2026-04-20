В Ленобласти более 24 тысяч человек остались без воды из-за аварии
20 апреля 202609:00
Аварийное отключение холодного водоснабжения зафиксировано в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.
«По предварительной информации, без воды остались 24 280 человек», - отметили в ведомстве.
Специалисты ресурсоснабжающей организации занимаются проведением аварийно-восстановительных работ.
Ранее в Кургане из-за аварии на сетях водопровода остались без водоснабжения несколько социальных объектов и жилые дома, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Ленобласти более 24 тысяч человек остались без воды из-за аварии
- Apple продлила в РФ действие десяти товарных знаков
- СМИ: Иран запросил у США существенное смягчение санкций
- Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений
- Вместо Орбана: В ЕС создадут новый пророссийский блок после выборов в Болгарии
- Посол: Россия и Китай отстаивают справедливость «спина к спине»
- Над Россией за ночь сбили 112 украинских беспилотников
- Президент Колумбии намерен подать иск к лидеру Эквадора
- В Туапсе один человек погиб при атаке БПЛА на морской порт
- ОП: Программу детского туристического кешбэка нужно возобновить