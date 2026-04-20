В Ленобласти более 24 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение холодного водоснабжения зафиксировано в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«По предварительной информации, без воды остались 24 280 человек», - отметили в ведомстве.

Специалисты ресурсоснабжающей организации занимаются проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее в Кургане из-за аварии на сетях водопровода остались без водоснабжения несколько социальных объектов и жилые дома, пишет Ura.ru.

ФОТО: mos.ru
