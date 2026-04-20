СМИ: Иран запросил у США существенное смягчение санкций

Иран просит у США существенного ослабления санкций в отношении республики. Об этом сообщает CNN.

Телеканал ссылается на источник, знакомый с ходом переговорного процесса Вашингтона и Тегерана.

По его данным, помимо смягчения рестрикций Иран требует разморозки своих активов. Речь идет о $20 млрд.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов рассматривать инициативы России по помощи в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, пишет Ura.ru.

