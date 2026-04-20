СМИ: Иран запросил у США существенное смягчение санкций
20 апреля 202608:39
Иран просит у США существенного ослабления санкций в отношении республики. Об этом сообщает CNN.
Телеканал ссылается на источник, знакомый с ходом переговорного процесса Вашингтона и Тегерана.
По его данным, помимо смягчения рестрикций Иран требует разморозки своих активов. Речь идет о $20 млрд.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов рассматривать инициативы России по помощи в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Ленобласти более 24 тысяч человек остались без воды из-за аварии
- Apple продлила в РФ действие десяти товарных знаков
- СМИ: Иран запросил у США существенное смягчение санкций
- Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений
- Вместо Орбана: В ЕС создадут новый пророссийский блок после выборов в Болгарии
- Посол: Россия и Китай отстаивают справедливость «спина к спине»
- Над Россией за ночь сбили 112 украинских беспилотников
- Президент Колумбии намерен подать иск к лидеру Эквадора
- В Туапсе один человек погиб при атаке БПЛА на морской порт
- ОП: Программу детского туристического кешбэка нужно возобновить