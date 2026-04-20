Посол: Россия и Китай отстаивают справедливость «спина к спине»
Китай - основной партнер и единомышленник России. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, передает РИА Новости.
Дипломат выступил в видеообращении к участникам 20-й конференции проживающих в Китае российских соотечественников.
«Совместными усилиями - "спина к спине" - мы отстаиваем справедливость в международных делах, взаимодействуя в связке, привносим стабильность в мир, сталкивающийся с беспрецедентной за последние десятилетия турбулентностью», - указал Моргулов.
Также посол подчеркнул, что Москва и Пекин сообща защищают историческую правду.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия и Китай помогают стабилизировать международные отношения, пишет 360.ru.
