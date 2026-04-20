Над Россией за ночь сбили 112 украинских беспилотников
20 апреля 202607:48
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 110 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля... перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Краснодарском крае, Крыму, над водами Азовского и Черного морей.
Ранее беспилотники атаковали Туапсе, погиб мужчина, еще один получил ранения, пишет 360.ru.
- Над Россией за ночь сбили 112 украинских беспилотников
