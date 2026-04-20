Apple продлила в РФ действие десяти товарных знаков
Корпорация Apple продлила действие как минимум десяти своих товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
По информации ведомства, в июне истекает срок действия исключительного права компании на знаки ICLOUD и iCloud, в июле - на логотип-откусанное яблоко, товарный знак и APPLE, в августе - на знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch. Кроме того, в сентябре прекращает действовать право Apple на изображение колец активности и товарный знак iPhone.
Организация подала заявление в Роспатент для продления срока владения десяти брендов. Ведомство приняло решение продлить действие до 2036 года.
Ранее компании Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали в России товарные знаки названий автомобилей, пишет Ura.ru.
- СМИ: Иран запросил у США существенное смягчение санкций
- Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений
- Вместо Орбана: В ЕС создадут новый пророссийский блок после выборов в Болгарии
- Посол: Россия и Китай отстаивают справедливость «спина к спине»
- Над Россией за ночь сбили 112 украинских беспилотников
- Президент Колумбии намерен подать иск к лидеру Эквадора
- В Туапсе один человек погиб при атаке БПЛА на морской порт
- ОП: Программу детского туристического кешбэка нужно возобновить
- В Саудовской Аравии огурцы в три раза дешевле, чем в России