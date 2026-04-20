Apple продлила в РФ действие десяти товарных знаков

Корпорация Apple продлила действие как минимум десяти своих товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По информации ведомства, в июне истекает срок действия исключительного права компании на знаки ICLOUD и iCloud, в июле - на логотип-откусанное яблоко, товарный знак и APPLE, в августе - на знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch. Кроме того, в сентябре прекращает действовать право Apple на изображение колец активности и товарный знак iPhone.

Организация подала заявление в Роспатент для продления срока владения десяти брендов. Ведомство приняло решение продлить действие до 2036 года.

