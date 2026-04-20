Мантуров: Россия и Казахстан реализуют более 170 проектов на 3,9 трлн рублей

Портфель совместных инициатив России и Казахстана превышает 170 проектов почти на 4 трлн рублей. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, проекты на сумму около 3,9 трлн рублей предусматривают создание свыше 60 тысяч рабочих мест. Предприятия РФ активно включаются в работу казахстанских индустриальных парков и особых экономических зон. Они заходят на качественно организованную инфраструктуру.

Кроме того, Мантуров рассказал что в Узбекистане действуют свыше 3 тысяч предприятий с российским капиталом. С участием таких организаций реализуют более 150 инвестпроектов на сумму около 4 трлн рублей.

Ранее Денис Мантуров заявил, что РФ готовится к запуску первой многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ», пуск и посадка планируются в 2028 году, пишет Ura.ru.

