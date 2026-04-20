Президент Колумбии намерен подать иск к лидеру Эквадора
Президент Колумбии Густаво Петро подаст в суд на эквадорского лидера Даниэля Нобоа из-за клеветы. Об этом политик сообщил в соцсети Х.
«Я принял решение подать уголовный иск против президента Нобоа за его клевету», - указал Петро.
Его действия вызваны высказываниями Нобоа, связавшего визит Петро в эквадорскую Манту в мае прошлого года с возможными контактами с окружением наркобарона и лидера банды «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Масиаса Вильямара, известного как «Фито». Лидер Колумбии подчеркнул, что Нобоа отдал приказ армии обеспечивать безопасность политика в Манте, куда он прибыл по приглашению в день инаугурации президента Эквадора.
По словам Петро, Нобоа отнесся к нему «пренебрежительно», так как колумбийский лидер потребовал свободы для политзаключенного Хорхе Гласа - гражданина Колумбии и бывшего вице-президента Эквадора.
Ранее Густаво Петро заявил о готовности взять в руки оружие после угроз со стороны США, напоминает 360.ru.
