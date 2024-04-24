Дуров: Telegram блокирует пользователей, которые призывают к насилию

По его словам, представители площадки не заинтересованы в том, чтобы она становилась инструментом насилия.

Ранее Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР. По его словам, в последний раз он посещал Соединенные Штаты вместе с работавшим в Telegram инженером. Тогда агенты из сферы кибербезопасности пытались тайно завербовать сотрудника, передает «Радиоточка НСН».

