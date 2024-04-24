Дуров: Telegram блокирует пользователей, которые призывают к насилию
Telegram блокирует аккаунты и ботов, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов или публикуют личные данные людей с призывами к насилию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, представители площадки не заинтересованы в том, чтобы она становилась инструментом насилия.
Ранее Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР. По его словам, в последний раз он посещал Соединенные Штаты вместе с работавшим в Telegram инженером. Тогда агенты из сферы кибербезопасности пытались тайно завербовать сотрудника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru