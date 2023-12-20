Дуров и группа «Ят-Ха» признаны героями Рунета

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) назвал героями Рунета по итогам 2023 года создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сестер-близняшек из компьютерной игры Atomic Heart и группу «Ят-Ха», которая озвучила на презентации Apple, сообщает ТАСС.

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Среди лауреатов были блогер и музыкант Раиль Арсланов, военкор Николай Долгачев, блогер и волонтер Валерия Петрусевич, пенсионера из Щелково Михаил Макаров.

Специальный приз получили российские нейросети «Шедеврум» и GigaChat.

Напомним, саундтрек из разработанной российской студией Mundfish игры Atomic Heart вошел в число номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Павла Дурова
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