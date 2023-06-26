Дуров анонсировал появление Stories в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере формата Stories.
Дуров отметил, что изначально был против такого формата из-за его распространенности.
«Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories», - написал основатель мессенджера в своем канале.
По его словам, пользователи сами определят круг лиц, которые могут просматривать Stories. Истории будут расположены в верхней части приложения.
Федеральный Верховный суд Бразилии ранее потребовал от Telegram удалить пост с критикой властей страны и пригрозил заблокировать мессенджер. Спустя несколько часов сообщение исчезло из официального канала Telegram Brasil, передает «Радиоточка НСН».
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