Дуров анонсировал появление Stories в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере формата Stories.

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Дуров отметил, что изначально был против такого формата из-за его распространенности.

«Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories», - написал основатель мессенджера в своем канале.

По его словам, пользователи сами определят круг лиц, которые могут просматривать Stories. Истории будут расположены в верхней части приложения.

Федеральный Верховный суд Бразилии ранее потребовал от Telegram удалить пост с критикой властей страны и пригрозил заблокировать мессенджер. Спустя несколько часов сообщение исчезло из официального канала Telegram Brasil, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыTelegramПавел Дуров

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