Дуров анонсировал появление Stories в Telegram

Дуров отметил, что изначально был против такого формата из-за его распространенности.

«Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories», - написал основатель мессенджера в своем канале.

По его словам, пользователи сами определят круг лиц, которые могут просматривать Stories. Истории будут расположены в верхней части приложения.

Федеральный Верховный суд Бразилии ранее потребовал от Telegram удалить пост с критикой властей страны и пригрозил заблокировать мессенджер. Спустя несколько часов сообщение исчезло из официального канала Telegram Brasil, передает «Радиоточка НСН».

