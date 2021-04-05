Думский комитет одобрил ко второму чтению упрощённый налоговый вычет по НДФЛ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру получения налоговых вычетов по НДФЛ, сообщает пресс-служба комитета.
Законопроект, предложенный правительством РФ в декабре прошлого года, предусматривает освобождение граждан от заполнения налоговых деклараций и сбора документов для подтверждения. Вместо этого будет задействован личный кабинет на сайте ФНС, а все проверки и подтверждения будут выполняться с помощью автоматизированной информационной системы.
В документе идёт речь о самых популярных имущественных вычетах: по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.
Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил о планах объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, сообщает RT. По его словам, это позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- В ООН назвали число жертв переворота в Мьянме
- Сын Байдена рассказал о зависимости от крэка и «выкуренном пармезане»
- В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы
- Думский комитет одобрил ко второму чтению упрощённый налоговый вычет по НДФЛ
- США шокированы ростом военной мощи в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru