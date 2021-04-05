Думский комитет одобрил ко второму чтению упрощённый налоговый вычет по НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру получения налоговых вычетов по НДФЛ, сообщает пресс-служба комитета.

Законопроект, предложенный правительством РФ в декабре прошлого года, предусматривает освобождение граждан от заполнения налоговых деклараций и сбора документов для подтверждения. Вместо этого будет задействован личный кабинет на сайте ФНС, а все проверки и подтверждения будут выполняться с помощью автоматизированной информационной системы.

В документе идёт речь о самых популярных имущественных вычетах: по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил о планах объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, сообщает RT. По его словам, это позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

