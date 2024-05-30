Госдума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Соответствующий документ внесли в Госдуму в феврале 2022 года. Комментируя его, правительство России ранее указало, что введение такого регулирования невозможно без дополнительного контроля на каждом этапе товаропроводящей сети, поэтому проект требует концептуальной переработки.

Сейчас перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости устанавливается правительством. Кроме того, правительство не регулирует наценку, но вправе при определенных условиях устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении совокупной наценки на социально значимые товары, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

