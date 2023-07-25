Дума приняла закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет
Депутаты Государственной думы одобрили поправку о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы в армии с 27 до 30 лет при сохранении нижней планки в 18 лет. Соответствующие коррективы вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Документ должен вступить в действие с 1 января 2024 года без переходного периода, как предполагалось изначально. При этом автор инициативы об изменении призывного возраста, министр обороны Сергей Шойгу, озвучивая идею, предлагал поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.
Юрист по военному праву Иван Самарин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обратил внимание на одновременное повышение предельного возраста пребывания в запасе. По его словам, это уже будет иметь значение на случай объявления мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru