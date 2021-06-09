Дума освободила врачей от уголовной ответственности за ошибки с наркотиками

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который освободит медицинских работников от уголовного наказания за нарушение правил оборота наркотических средств по неосторожности.

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В статье отмечается, что утрата по неосторожности наркотических средств не должна привести к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам. Речь идет о разбившихся ампулах, нарушении правил перевозки и учета. Также сообщается, что факт утраты будет зафиксирован специальной комиссией.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Его признали виновным в пропаганде наркотиков в интернете.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:НаркотикиВрачиГосдума
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