Дума освободила врачей от уголовной ответственности за ошибки с наркотиками
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который освободит медицинских работников от уголовного наказания за нарушение правил оборота наркотических средств по неосторожности.
В статье отмечается, что утрата по неосторожности наркотических средств не должна привести к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам. Речь идет о разбившихся ампулах, нарушении правил перевозки и учета. Также сообщается, что факт утраты будет зафиксирован специальной комиссией.
Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Его признали виновным в пропаганде наркотиков в интернете.
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