Дума приняла закон о запрете на сотрудничество с нежелательными НПО за рубежом

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны. Сами неправительственные организации теперь обязали сопровождать отчетом любую денежную операции, будь то получение или расходование средств.

Также теперь организации могут быть причисленными к нежелательным в случае посредничества в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в России НПО.

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В пояснительной записке к закону отмечается, что инициатива связана с тем, что данные организации влияют на избирательные кампании, организацию несанкционированных акций и пропаганде наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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