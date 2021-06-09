Дума приняла закон о запрете на сотрудничество с нежелательными НПО за рубежом

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны. Сами неправительственные организации теперь обязали сопровождать отчетом любую денежную операции, будь то получение или расходование средств.

Также теперь организации могут быть причисленными к нежелательным в случае посредничества в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в России НПО.