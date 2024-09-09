«Дудка дьявола!»: Милонов призвал запретить кальяны в общественных местах по всей России
Виталий Милонов заявил НСН, что кальяны можно курить только в «позорном чулане», делать это публично в России не стоит.
В России необходимо запретить курение кальянов в общественных местах, их можно курить только в «позорном чулане», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.
В Башкирии намерены в сентябре ввести штрафы за курение кальянов и вейпов в общественных местах, сообщили в пресс-службе парламента. Кальяны и вейпы приравняют к обычным сигаретам, за курение которых предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за повторное нарушение - 1000 рублей. Милонов предложил решить этот вопрос и в других регионах.
«Что касается курения кальянов, да, в общественных местах их курить нельзя ни в коем случае. Это дурновкусие, не наша культура, у нас своих проблем хватает, чтобы еще мы чужие проблемы себе забирали. Кальян – не наша история, ему не место в общественных местах, потому что все знают, что это "дудка дьявола". Кальяны можно курить только в позорном чулане, в публичных местах курить нельзя точно», - отметил он.
А вейпы депутат призвал запретить полностью, чтобы этот товар вообще нельзя было продавать в России.
«А с вейпами нужно поступать еще проще. Вейпы вообще надо запрещать, просто запретить как предмет, как продукт, который может продаваться. Вейпы должны быть вне закона в нашей стране. Тогда мы сможем решить вопрос этой отвратительной вони, которую эти вейпы производят», - заключил собеседник НСН.
К общественным местам, согласно федеральному законодательству, относятся больницы, школы, детские сады, самолеты, поезда, парки и скверы, остановки транспорта, места проведения публичных мероприятий, подземные и надземные пешеходные переходы и другие места.
В электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах, он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам. Об этом «Радиоточке НСН» заявила пульмонолог, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.
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