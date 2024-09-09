«Дудка дьявола!»: Милонов призвал запретить кальяны в общественных местах по всей России

«Что касается курения кальянов, да, в общественных местах их курить нельзя ни в коем случае. Это дурновкусие, не наша культура, у нас своих проблем хватает, чтобы еще мы чужие проблемы себе забирали. Кальян – не наша история, ему не место в общественных местах, потому что все знают, что это "дудка дьявола". Кальяны можно курить только в позорном чулане, в публичных местах курить нельзя точно», - отметил он.

А вейпы депутат призвал запретить полностью, чтобы этот товар вообще нельзя было продавать в России.

«А с вейпами нужно поступать еще проще. Вейпы вообще надо запрещать, просто запретить как предмет, как продукт, который может продаваться. Вейпы должны быть вне закона в нашей стране. Тогда мы сможем решить вопрос этой отвратительной вони, которую эти вейпы производят», - заключил собеседник НСН.

К общественным местам, согласно федеральному законодательству, относятся больницы, школы, детские сады, самолеты, поезда, парки и скверы, остановки транспорта, места проведения публичных мероприятий, подземные и надземные пешеходные переходы и другие места.

В электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах, он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам. Об этом «Радиоточке НСН» заявила пульмонолог, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

