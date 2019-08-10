Дудь опроверг свои слова о плохой организации митинга в Москве

Ранее Лютиков уже оказывался в центре сканадалов, связанных с именем Юрия Дудя. Так, в декабре 2018 года его имя упоминалось в связи с претензиями журналистки Александры Франк, обвинившей Дудя в том, что он использовал ее вопросы во время интервью с актером Сергеем Буруновым.

