ДТП с реанимобилем произошло в Санкт-Петербурге, пострадал один человек

ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В ДТП на трассе М-11 под Тверью погибли два человека

Как информирует ведомство, авария с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и автомобиля Ford произошла на Лиговском проспекте в районе дома 215 около 13.05.

Предварительно установлено, что в аварии пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, добавляется в сообщении ведомства.

По факту ДТП проводится проверка.

Накануне два человека погибли, еще один получил ранения в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скрин с видео
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП

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