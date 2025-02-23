ДТП с реанимобилем произошло в Санкт-Петербурге, пострадал один человек

Как информирует ведомство, авария с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и автомобиля Ford произошла на Лиговском проспекте в районе дома 215 около 13.05.

Предварительно установлено, что в аварии пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, добавляется в сообщении ведомства.

По факту ДТП проводится проверка.

Накануне два человека погибли, еще один получил ранения в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

