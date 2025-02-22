В ДТП на трассе М-11 под Тверью погибли два человека

Два человека погибли, еще один ранен в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе столкнулись BMW и Citroёn, затем один из водителей наехал на препятствие.

Уточняется, что в результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля BMW.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

