В ДТП на трассе М-11 под Тверью погибли два человека
22 февраля 202521:33
Два человека погибли, еще один ранен в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе столкнулись BMW и Citroёn, затем один из водителей наехал на препятствие.
Уточняется, что в результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля BMW.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru