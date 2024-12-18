Анна Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию
Певица Анна Седокова взяла на себя расходы по транспортировке тела своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в Латвию и организации его похорон. Об этом РИА Новости сообщила представитель артистки, подчеркнув, что никакой дополнительный сбор средств для этих целей не требуется.
По ее словам, все необходимые услуги уже оплачены, а в организации транспортировки и приезда родственников Тиммы участвовала последняя команда спортсмена — Alikson Team, за что Седокова выразила благодарность ее руководителю Гасану Мустафаеву.
Тело 32-летнего Тиммы было обнаружено 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Баскетболист покончил жизнь самоубийством.
Тимма начал карьеру в России в 2015 году, выступая за «Зенит», «Химки» и УНИКС. В феврале 2024 года он подписал контракт с испанским клубом «Обрадойро», но в октябре покинул команду. Это стало его последним профессиональным клубом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru