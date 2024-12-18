Анна Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию

Певица Анна Седокова взяла на себя расходы по транспортировке тела своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в Латвию и организации его похорон. Об этом РИА Новости сообщила представитель артистки, подчеркнув, что никакой дополнительный сбор средств для этих целей не требуется.

По ее словам, все необходимые услуги уже оплачены, а в организации транспортировки и приезда родственников Тиммы участвовала последняя команда спортсмена — Alikson Team, за что Седокова выразила благодарность ее руководителю Гасану Мустафаеву.