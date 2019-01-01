Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя
Бывший главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, который ранее обвинил Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние и высказал свое отношение к словам магистра на своей странице в Facebook. В посте Бер подчеркнул, что особенно его задели извинения Друзя, которые, по мнению редактора, позволили ему остаться на посту вице-президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
Как напоминает RT, ранее стало известно, что магистр Александр Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?». В феврале главред этой программы Илья Бер и магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Игрок заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Также он принёс извинения всем людям, которым его участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.
НСН в феврале сообщала, что магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которого обвиняют в жульничестве во время съемок программы «Кто хочет стать миллионером», уезжает в Калифорнию. В США Друзь будет участвовать в презентации своей книги для детей. По словам организаторов, скандал с подкупом никак не отразился на планах магистра в США.
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