«Дружите с соседями»: Полицейские рассказали о способах защиты от воров
Сотрудники полиции советуют россиянам подружиться с соседями для защиты от воров-домушников. В начале сезона летних отпусков памятку по случаю выпустило УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы. В ней отмечается, что всплеск квартирных краж отмечается именно летом. В связи с этим полиция рекомендует установить надёжные двери, замки, а также оборудовать свою квартиру сигнализацией. И главное – установить дружеские отношения с соседями и попросить их быть наблюдательнее.
Помимо этого, людям, отправляющимся в путешествие, советуют не анонсировать в социальных сетях свои поездки, не публиковать фотографии из аэропортов и вокзалов. Все эти «факты» могут послужить для преступников наводкой.
Ранее НСН писала, что россияне вместе с детьми избегают поездок в Бразилию, Канаду, Колумбию, Новую Зеландию и Люксембург. Такие данные публикует сервис Aviasales, который в конце мая не зарегистрировал ни одного проданного детского билета в этих направлениях. Также эксперты подчёркивают, что российские семьи, выбирая европейские направления, редко отправляются в Словакию, Северную Македонию и Люксембур. При том, что авиабилеты в оба конца стоят от девяти тысяч рублей.
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