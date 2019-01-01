«Дружите с соседями»: Полицейские рассказали о способах защиты от воров

Сотрудники полиции советуют россиянам подружиться с соседями для защиты от воров-домушников. В начале сезона летних отпусков памятку по случаю выпустило УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы. В ней отмечается, что всплеск квартирных краж отмечается именно летом. В связи с этим полиция рекомендует установить надёжные двери, замки, а также оборудовать свою квартиру сигнализацией. И главное – установить дружеские отношения с соседями и попросить их быть наблюдательнее.

Помимо этого, людям, отправляющимся в путешествие, советуют не анонсировать в социальных сетях свои поездки, не публиковать фотографии из аэропортов и вокзалов. Все эти «факты» могут послужить для преступников наводкой.