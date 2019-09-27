Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь рассказал о своём возвращении «Что? Где? Когда?». Как отмечает RT, магистр игры не исключил, что может появиться в клубе уже завтра, 28 сентября. Друзь напомнил, что ранее было принято решение о том, что он может появляться на играх.
«Если окажусь в Москве [завтра – НСН.] — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», - заявил Друзь.
По словам знатока, в этом сезоне он играть не будет, поскольку уже заявлена Инна Семёнова. Друзь отметил, что все команды на сезон сформированы. Однако, если кто-то обратится, то он сядет за игровой стол.
Напомним, ранее главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа с целью получения главного приза — 3 миллионов рублей. Сама история произошла в ноябре прошлого года. По словам Бера, за несколько дней до съемок передачи Александр Друзь по телефону попросил передать ему все вопросы и ответы программы. В качестве вознаграждения магистр «Что? Где? Когда?» обещал передать треть выигрыша Илье Беру.
Позже Друзь заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации «Что? Где? Когда?». Также он принёс извинения всем людям, которым его участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.
В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.
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