Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь рассказал о своём возвращении «Что? Где? Когда?». Как отмечает RT, магистр игры не исключил, что может появиться в клубе уже завтра, 28 сентября. Друзь напомнил, что ранее было принято решение о том, что он может появляться на играх.

«Если окажусь в Москве [завтра – НСН.] — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», - заявил Друзь.

По словам знатока, в этом сезоне он играть не будет, поскольку уже заявлена Инна Семёнова. Друзь отметил, что все команды на сезон сформированы. Однако, если кто-то обратится, то он сядет за игровой стол.

Напомним, ранее главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа с целью получения главного приза — 3 миллионов рублей. Сама история произошла в ноябре прошлого года. По словам Бера, за несколько дней до съемок передачи Александр Друзь по телефону попросил передать ему все вопросы и ответы программы. В качестве вознаграждения магистр «Что? Где? Когда?» обещал передать треть выигрыша Илье Беру.