Понасенкову отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов

Верховный суд отказался рассматривать жалобу историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Понасенкову... отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали в учреждении.

Евгения Понасенкова включили в реестр иностранных агентов Минюста в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Евгений Понасенков
ТЕГИ:ИноагентыВерховный Суд РФЕвгений Понасенков

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