Понасенкову отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов
19 октября 202405:40
Верховный суд отказался рассматривать жалобу историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Понасенкову... отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали в учреждении.
Евгения Понасенкова включили в реестр иностранных агентов Минюста в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru