Друг Яниса Тиммы рассказал, когда тело баскетболиста отправят в Латвию

По его словам, транспортировка тела затянулась не из-за нехватки денег - они были собраны практически за один день после того, как стало известно о смерти Тиммы.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — отметил Лининьш.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. По предварительной версии, спортсмен свёл счёты с жизнью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

