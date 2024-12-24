Друг Яниса Тиммы рассказал, когда тело баскетболиста отправят в Латвию
Тело баскетболиста Яниса Тиммы должны отправить домой в Латвию 24 декабря. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил друг спортсмена Гатис Лининьш.
По его словам, транспортировка тела затянулась не из-за нехватки денег - они были собраны практически за один день после того, как стало известно о смерти Тиммы.
«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — отметил Лининьш.
Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. По предварительной версии, спортсмен свёл счёты с жизнью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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