Друг Яниса Тиммы рассказал, когда тело баскетболиста отправят в Латвию

Тело баскетболиста Яниса Тиммы должны отправить домой в Латвию 24 декабря. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил друг спортсмена Гатис Лининьш.

Друзья Яниса Тиммы утверждают, что похороны не были оплачены Анной Седоковой

По его словам, транспортировка тела затянулась не из-за нехватки денег - они были собраны практически за один день после того, как стало известно о смерти Тиммы.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — отметил Лининьш.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. По предварительной версии, спортсмен свёл счёты с жизнью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БаскетболЛатвияСмертьСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры