Соловьёв: Комментировать слова Макаревича мне не позволяет «кодекс чести»

ФОТО: РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал НСН, что не будет комментировать высказывание Макаревича об «идиотах» в память о «замечательных дружеских посиделках» с музыкантом.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. Как пишет Lenta.ru, по его словам, 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%.

Кроме того, лидер «Машины времени» рассказал о своей работе в экспертном совете при комитете Госдумы по культуре, в его состав он вошёл начале 2019 года. Андрей Макаревич подчеркнул, что не относится к числу тех, кто любит всегда что-то запрещать. Единственное, что запретил бы музыкант – «одновременно орать по телевизору нескольким выступающим». Это, как отметил Макаревич, «просто калечит психику людей».

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН рассказал, почему не считает нужным комментировать громкое высказывание лидера группы «Машина времени»:

«Я в течение многих лет дружил с Андреем Вадимовичем. Правда, он в последнее время этой дружбы чурается. Но для меня существует, если угодно, кодекс чести. Даже если выражение мне крайне неприятно и я с ним не согласен, всё же его произнёс человек, с которым меня связывало много лет дружбы. Поэтому я его не буду комментировать – в память о наших замечательных дружеских посиделках», - отметил собеседник НСН.

Отвечая на вопрос о том, должна ли соблюдаться на телевидении культура и этика общения, Владимир Соловьёв отметил, что, по его мнению, не об этом конкретно говорил Андрей Макаревич, предложивший «запретить одновременно орать нескольким выступающим». К тому же собеседник НСН напомнил, что на ТВ существуют разные форматы:

«Андрей Вадимович, будучи потрясающим поэтом, музыкантом и художником, прекрасно понимает, что есть очень разные направления в искусстве. И это звучало бы также странно, как высказывание в стиле: "Вот эта рок-музыка очень ужасна. Давайте ограничимся прекрасным камерным исполнением". Есть разные жанры, приёмы и методы», - резюмировал Владимир Соловьёв.

Между тем, лидер «Машины времени» пояснил, что это не его мнение о том, что 80% населения Земли – идиоты. По словам музыканта, он просто процитировал классика, «великого писателя» Эдгара Аллана По, который сказал, что «большинство никогда не бывает право, потому что большинство населения планеты идиоты».

Дословно цитата из По звучит так: «Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты».

Макаревич подчеркнул, что «если бы люди были немножко более образованы, они бы знали, что сказал это не я».