Друг Кушанашвили заявил, что журналисту проведут операцию по удалению опухоли
Журналисту Отару Кушанашвили в октябре проведут операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил друг телеведущего, музыкальный критик Владимир Полупанов в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, он встретился с Кушанашвили в выходные.
«Прошел четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли», — отметил Полупанов.
Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили госпитализировали. У журналиста обнаружили раковую опухоль в брюшной полости. Полупанов отмечал, что Кушанашвили перенес две операции, и ему предстоит еще одно вмешательство. По словам супруги журналиста Ольги, у Отара Кушанашвили диагностировали четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени, пишет Ura.ru.
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