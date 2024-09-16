Друг Кушанашвили заявил, что журналисту проведут операцию по удалению опухоли

По его словам, он встретился с Кушанашвили в выходные.

«Прошел четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли», — отметил Полупанов.

Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили госпитализировали. У журналиста обнаружили раковую опухоль в брюшной полости. Полупанов отмечал, что Кушанашвили перенес две операции, и ему предстоит еще одно вмешательство. По словам супруги журналиста Ольги, у Отара Кушанашвили диагностировали четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени, пишет Ura.ru.

