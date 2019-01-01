Общество

Дроздов обрадовался появлению в России списка запрещенных к содержанию животных

28 июня13:04

Зоолог и телеведущий в интервью НСН вспомнил трагическую историю семьи Берберовых, пострадавших от нападения домашнего льва.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее российским гражданам содержание и использование крупных хищных и ядовитых животных. Также под запрет попали животные, обитающие в среде, которая существенно отличается от той, которую им могут создать хозяева.

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В эфире НСН зоолог и телеведущий Николай Дроздов поприветствовал появление такого документа.

«В целом я положительно отношусь к этому документу. Опасно же держать крупных хищников и ядовитых животных дома! У нас были примеры: еще в советское время семья Берберовых содержала льва дома… Да и животных жалко! Нельзя их держать дома», - заявил он.

Напомним, что в начале 80-ых годов прошлого века на всю страну прогремела страшная история семьи Берберовых, которые в городской квартире держали льва. После того, как лев был застрелен милиционерам при попытке броситься на прохожего, Берберовы обзавелись вторым таким же животным. Однако новый питомец начал проявлять агрессию и в отношение членов семьи. В результате 24 ноября 1980 года агрессивный лев нанёс серьезно ранил Нину Берберову и убил её сына Романа.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:Николай ДроздовЖивотные