«Дресс-код» для переписки: нужно ли отказываться от смайлов на работе
В деловой переписке можно использовать нейтральные смайлы и эмодзи, а не вываливающийся язык, считает семейный психолог Светлана Бояринова.
Пол собеседника вряд ли влияет на его отношение к смайлам в переписке, однако в целом женщины более внимательны к эмоциям, напомнила семейный психолог Светлана Бояринова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее журнал Computers in Human Behavior опубликовал исследование психолога Лары Джонс, согласно результатам которого женщины склонны интерпретировать смайлики более негативно, чем мужчины.
«Никакой прямой корреляции между полом и восприятием смайлов точно нет. Мы все интерпретируем что-то, исходя из своих пожеланий, взглядов на жизнь и тех межличностных отношений, которые между людьми на работе уже есть. Всё равно есть какая-то база, и дальше всё накладывается на нее. Интерпретировать позитивный смайлик в негативном контексте сложно, но если в тексте есть какой-то намек, флирт, двоякость, а затем стоит смайлик, то да, действительно, женщины могут увидеть в этом двойное дно, потому что они привыкли считывать эмоции, тогда как мужчины чаще сохраняют отстраненность. Но даже если мы что-то трактуем не так, у этого есть какая-то подоплека: либо человек определенным образом себя ведет в реальной жизни, либо в тексте не всё так однозначно», - пояснила психолог.
По словам Бояриновой, эмодзи и смайлы могут быть добавить деловой переписке доброжелательности.
«Я не думаю, что стоит отказываться от смайлов. Одну и ту же фразу можно воспринять и как наезд, и как приказ, и как просьбу. У нас не всегда есть культура общения, нам не хватает вежливости. Хорошо бы, чтобы мы почаще писали "спасибо", "пожалуйста", "не могли бы вы" вместо прямых указаний, тогда жизнь была бы проще. Но поскольку в переписке часто выдают сухую информацию, а голос не слышно, то неплохо использовать смайлики для того, чтобы человек понимал эмоцию сообщения. Другой вопрос, что это должен быть какой-то ограниченный набор смайлов. Люди должны понимать, что они примерно на одном языке разговаривают. Подмигивающие, соблазняющие, с вывалившимся языком смайлики неуместны. Должен быть формат, некий "дресс-код": вот тут я смеюсь, вот тут я вежливый. Ну и в любой ситуации стоит уточнить, что отправитель имел в виду, прежде чем каким-либо образом это трактовать», - резюмировала психолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на анонсированный соцсетью Twitter выпуск новых эмодзи, в числе которых появился беременный мужчина.
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