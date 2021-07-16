«Геенна огненная!» Захарова назвала «мракобесием» эмодзи Twitter с беременным мужчиной

Представитель МИД РФ задалась в этой связи вопросом, есть ли у кого-то сомнения, «в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности?»

По ее мнению, идёт глобальная подмена понятий, изничтожаются понятия семьи и брака, и в целом – добра и зла.

«Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности. Это не альтернатива развитию и прогрессу. Но возможность избежать направления их в разрушительное для планеты русло», - уверена Захарова.

В феврале СМИ сообщали, что компания Apple решила добавить для пользователей операционной системы iOS эмодзи с бородатыми женщинами.

