«Геенна огненная!» Захарова назвала «мракобесием» эмодзи Twitter с беременным мужчиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на анонсированный соцсетью Twitter выпуск новых эмодзи, в числе которых появился беременный мужчина.

«"Твиттер" анонсировал выпуск нового вида эмодзи – беременного… мужчины. Согласно пресс-релизу компании, этот мракобесный персонаж был включён в арсенал смайликов, чтобы "признать, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей". Вводя новый эмодзи, "Твиттер" пытается приучить аудиторию к "новой нормальности" – матери, которая идентифицирует себя как мужчина», - написала Захарова в Telegram.

СМИ: Apple решила добавить эмодзи с бородатыми женщинами

Представитель МИД РФ задалась в этой связи вопросом, есть ли у кого-то сомнения, «в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности?»

По ее мнению, идёт глобальная подмена понятий, изничтожаются понятия семьи и брака, и в целом – добра и зла.

«Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности. Это не альтернатива развитию и прогрессу. Но возможность избежать направления их в разрушительное для планеты русло», - уверена Захарова.

В феврале СМИ сообщали, что компания Apple решила добавить для пользователей операционной системы iOS эмодзи с бородатыми женщинами.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:TwitterМИД РФМария Захарова
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