«Геенна огненная!» Захарова назвала «мракобесием» эмодзи Twitter с беременным мужчиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на анонсированный соцсетью Twitter выпуск новых эмодзи, в числе которых появился беременный мужчина.
«"Твиттер" анонсировал выпуск нового вида эмодзи – беременного… мужчины. Согласно пресс-релизу компании, этот мракобесный персонаж был включён в арсенал смайликов, чтобы "признать, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей". Вводя новый эмодзи, "Твиттер" пытается приучить аудиторию к "новой нормальности" – матери, которая идентифицирует себя как мужчина», - написала Захарова в Telegram.
Представитель МИД РФ задалась в этой связи вопросом, есть ли у кого-то сомнения, «в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности?»
По ее мнению, идёт глобальная подмена понятий, изничтожаются понятия семьи и брака, и в целом – добра и зла.
«Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? Отстаивать традиционные ценности. Это не альтернатива развитию и прогрессу. Но возможность избежать направления их в разрушительное для планеты русло», - уверена Захарова.
В феврале СМИ сообщали, что компания Apple решила добавить для пользователей операционной системы iOS эмодзи с бородатыми женщинами.
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