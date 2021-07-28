Дожди потушили все пожары в Магаданской области

Ливневые дожди потушили все лесные пожары в Магаданской области, сообщило региональное управление МЧС.

Синоптики рассказали, в каких регионах России дожди потушат лесные пожары

Дожди в Магаданской области идут каждый день. Спасатели предупредили население о возможном разливе рек и подтоплении населенных пунктов.

В пяти муниципалитетах продолжает действовать особый противопожарный режим.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Магаданская ОбластьЛесные Пожары
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