Дожди потушили все пожары в Магаданской области
28 июля 202110:04
Ливневые дожди потушили все лесные пожары в Магаданской области, сообщило региональное управление МЧС.
Дожди в Магаданской области идут каждый день. Спасатели предупредили население о возможном разливе рек и подтоплении населенных пунктов.
В пяти муниципалитетах продолжает действовать особый противопожарный режим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru