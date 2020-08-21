Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни
Электронное и очное голосования на довыборах в советы депутатов столичных муниципальных округов Бабушкинский и Марьино будут проходить в разные дни. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов.
Он отметил, что всего на этих выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии.
«Всего 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии, которые сейчас формируются. И соответственно мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок. Набираем их, грубо говоря, с улицы, по желанию», - подчеркнул зампредседателя ОП Москвы.
Алексей Венедиктов добавил, что общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием работает уже в полную силу.
«Во вторник, 25 числа, мы пригласим всех кандидатов зарегистрированных, 26 человек. Встретятся со мной, руководителем наблюдателей и с председателем Московской городской избирательной комиссии, чтобы ответить на их вопросы», - резюмировал Венедиктов.
Напомним, ранее в Мосгоризбирке отметили, что москвичи, желающие проголосовать онлайн на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, должны подать заявление до 7 сентября. Довыборы пройдут 13 числа. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места.
На сайте mos.ru открылся проект, посвящённый дополнительным муниципальным выборам в советы депутатов столичных округов Марьино и Бабушкинский, сообщается на портале мэра Москвы. Выборы пройдут 13 сентября. Возможны разные варианты голосования – в этот день на участке, со 2 по 12 сентября – досрочно на участке при наличии уважительных причин, 11 и 12 сентября – онлайн с любого устройства. Для электронного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru, зарегистрироваться необходимо до 20:00 сентября.
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