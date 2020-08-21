Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни

Электронное и очное голосования на довыборах в советы депутатов столичных муниципальных округов Бабушкинский и Марьино будут проходить в разные дни. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов.

Он отметил, что всего на этих выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии.

«Всего 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии, которые сейчас формируются. И соответственно мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок. Набираем их, грубо говоря, с улицы, по желанию», - подчеркнул зампредседателя ОП Москвы.

Алексей Венедиктов добавил, что общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием работает уже в полную силу.

«Во вторник, 25 числа, мы пригласим всех кандидатов зарегистрированных, 26 человек. Встретятся со мной, руководителем наблюдателей и с председателем Московской городской избирательной комиссии, чтобы ответить на их вопросы», - резюмировал Венедиктов.

Напомним, ранее в Мосгоризбирке отметили, что москвичи, желающие проголосовать онлайн на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, должны подать заявление до 7 сентября. Довыборы пройдут 13 числа. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места.