Доверие Путину высказали 65 процентов россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 65,2% россиян. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Еще 30,3% сообщили о недоверии к российскому лидеру.

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Одобряют деятельность Путина на посту главы государства 61,2% респондентов, противоположный ответ выбрали 28,5%.

Опрос был проведен с 22 по 28 марта, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян доверяют выборам, которые проходят на территории РФ, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВЦИОМВладимир Путин
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