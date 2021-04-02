Доверие Путину высказали 65 процентов россиян
2 апреля 202114:42
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 65,2% россиян. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Еще 30,3% сообщили о недоверии к российскому лидеру.
Одобряют деятельность Путина на посту главы государства 61,2% респондентов, противоположный ответ выбрали 28,5%.
Опрос был проведен с 22 по 28 марта, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян доверяют выборам, которые проходят на территории РФ, сообщает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru