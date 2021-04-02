Доверие Путину высказали 65 процентов россиян

Одобряют деятельность Путина на посту главы государства 61,2% респондентов, противоположный ответ выбрали 28,5%.

Опрос был проведен с 22 по 28 марта, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян доверяют выборам, которые проходят на территории РФ, сообщает РИА ФАН.



