Предвыборное послание и ЦИК под присмотром
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
22 апреля рассматривается в качестве основной даты выступления президента России с посланием Федеральному собранию, - сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Совету Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.
Прошлогоднее послание главы государства ознаменовалось тем, что Владимир Путин запустил процесс внесения поправок в Конституцию, в ходе обсуждения которых в них была включена и та, что «обнулила» его президентские сроки, позволив баллотироваться на высший пост еще дважды. В этом году, по словам представителя Кремля, в послании может идти речь «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Что неудивительно: нынешнее послание – предвыборное, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы.
Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей.
С такой инициативой выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации. Анализ, проведенный аудиторами, показал, что действующие меры поддержки даже в случае их увеличения не всегда дают возможность покинуть зону бедности. В качестве примера Кудрин привел детские пособия, которые так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи. Выход из положения он видит в том, чтобы рассматривать социальные пособия, исходя из дефицита семьи, и распространять их на другие категории населения, а не только имеющие детей. Предлагаемые меры, как следует из слов главы Счетной палаты, ведут к снижению бедности.
Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии.
В год парламентских выборов состав Центральной избирательной комиссии обновился наполовину.
«Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем», — сказала Памфилова, добавив, что повышение доверия россиян к выборам остается главной задачей ЦИК.
Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. До прихода в Центризбирком Памфилова являлась Уполномоченным по правам человека в РФ, а еще раньше долгое время возглавляла Совет по правам человека при президенте.
Нынешним парламентским выборам суждено состояться в непростых социально-экономических условиях, осложненных последствиями коронакризиса. Уровень поддержки правящей партии «Единая Россия», по последним данным ВЦИОМ, составляет всего 29,3%. Это сопоставимо с уровнем доверия каждому из лидеров партий парламентской оппозиции.
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