Предвыборное послание и ЦИК под присмотром

22 апреля рассматривается в качестве основной даты выступления президента России с посланием Федеральному собранию, - сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Совету Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.

Прошлогоднее послание главы государства ознаменовалось тем, что Владимир Путин запустил процесс внесения поправок в Конституцию, в ходе обсуждения которых в них была включена и та, что «обнулила» его президентские сроки, позволив баллотироваться на высший пост еще дважды. В этом году, по словам представителя Кремля, в послании может идти речь «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Что неудивительно: нынешнее послание – предвыборное, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы.

Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей.