Доцент-расчленитель Соколов признал вину в убийстве Ещенко
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, своей сожительницы Анастасии Ещенко. Об этом он заявил на заседании суда, которое возобновилось сегодня в полдень в северной столице.
Прямую трансляцию процесса в сети ведёт Судебный портал. Соколов также выразил раскаяние в содеянном. Ранее суд продлил содержание под стражей обвиняемого до 23 декабря.
В июле доцент-расчленитель назвал ложью утверждения о жестоком избиении им другой молодой возлюбленной в 2008 году, отмечает RT.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Соколов признал вину в незаконном хранении оружия, передает Газета.ру. До этого он отказывался реагировать на вопросы судьи о признании вины.
По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленниу сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им.
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