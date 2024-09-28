Доцент Фиронов: Машины подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора

Цены на автомобили во всех сегментах вырастут из-за введения с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на машины. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов в беседе с агентством «Прайм».

«Дороже на миллион»: Новый утильсбор взвинтит цены на машины уже к октябрю

По словам эксперта, наиболее масштабные изменения ожидают сегмент авто с двигателем в 1-2 литра. Ставка сбора на них вырастет с примерно 300 тысяч рублей до 556 тысяч.

«В результате... резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — спрогнозировал Фиронов.

В то же время специалист подчеркнул, что одномоментного подорожания машин не случится. Дилеры запаслись продукцией параллельного импорта, все возможные склады заполнены, и запасов авто хватит до конца года. По словам эксперта, далее будут введены новые ставки утильсбора.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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