Доцент Фиронов: Машины подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора

По словам эксперта, наиболее масштабные изменения ожидают сегмент авто с двигателем в 1-2 литра. Ставка сбора на них вырастет с примерно 300 тысяч рублей до 556 тысяч.

«В результате... резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — спрогнозировал Фиронов.

В то же время специалист подчеркнул, что одномоментного подорожания машин не случится. Дилеры запаслись продукцией параллельного импорта, все возможные склады заполнены, и запасов авто хватит до конца года. По словам эксперта, далее будут введены новые ставки утильсбора.

