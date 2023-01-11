«Досужие домыслы»: СВР прокомментировала слухи об отставке Нарышкина
Служба внешней разведки России считает «досужими домыслами» утверждения о возможной отставке своего руководителя Сергея Нарышкина. Так в пресс-бюро СВР отреагировали на публикации в СМИ на этот счёт, отказавшись от других комментариев.
Нарышкин был назначен директором Службы внешней разведки 5 октября 2016 года после пятилетнего председательства в Госдуме. По должности он входит в число постоянных членов Совета Безопасности РФ. Главе службы 68 лет.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в середине ноября Сергей Нарышкин возглавил российскую делегацию на переговорах с США, которые прошли в Турции первые после начала спецоперации на Украине.
Нарышкин в среду, 11 января должен принять участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам, супругам Моррису (1910-1995 гг.) и Леонтине (1913-1992 гг.) Коэн.
Эти нелегалы добывали для СССР стратегически важные данные о ядерной программе США и ракетной программе Великобритании. Мемориальная доска установлена в Москве на доме по Большой Бронной улице, 2/6. Там супруги – разведчики прожили более 20 лет - с момента своего прибытия в СССР.
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