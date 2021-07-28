Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Любови Соболь в Twitter
28 июля 202110:48
Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любовь Соболь, сообщила юрист ФБК (признана в России экстремистской организацией).
В ведомстве заявили, что аккаунт используют для пропаганды деятельности и реализации мероприятий структур Алексея Навального, которые ранее были признаны экстремистскими.
Сама Соболь назвала действия Роскомнадзора «истерикой Кремля перед выборами» .
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru