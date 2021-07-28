Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Любови Соболь в Twitter

Уровень вакцинации сотрудников торговых сетей в Москве достиг 60% В ТиНАО в течение трёх лет построят шесть новых станций метро Парк поездов на Калужско-Рижской линии столичной подземки обновлён на 51% Систему видеонаблюдения за новорожденными установили еще в трех больницах Москвы Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах