Доставщикам еды на Урале выписали штрафов на миллионы

Заведения общественного питания Свердловской области получили штрафы на миллионы рублей за нарушение правил при доставке и самовывозе продукции во время ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили недочёты и серьёзные упущения в трети предприятий пищевой промышленности из 3,5 тысяч проверенных.

Такую статистику обнародовала главный специалист отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Олеся Андреева. По её словам, общая сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей, отмечает Ura.ru.

Среди основных нарушений — несоблюдение требований по профилактике COVID-19, отсутствие масок и дезинфицирующих средств. Кроме того, не был организован входной контроль сотрудников, когда они заступали на смену. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что владельцы предприятий общепита и торговли обязаны обеспечить инструктаж персонала, предоставить транспорт для доставки продукции, соответствующую упаковку.

У доставщика должна быть медкнижка со всеми отметками о вакцинации. При выходе к клиенту, сотрудник обязан надеть маску, перчатки, иметь при себе антисептик для рук. Товар после созвона с покупателем, должен быть оставлен у двери.

