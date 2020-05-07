Доставщикам еды на Урале выписали штрафов на миллионы
Заведения общественного питания Свердловской области получили штрафы на миллионы рублей за нарушение правил при доставке и самовывозе продукции во время ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили недочёты и серьёзные упущения в трети предприятий пищевой промышленности из 3,5 тысяч проверенных.
Такую статистику обнародовала главный специалист отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Олеся Андреева. По её словам, общая сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей, отмечает Ura.ru.
Среди основных нарушений — несоблюдение требований по профилактике COVID-19, отсутствие масок и дезинфицирующих средств. Кроме того, не был организован входной контроль сотрудников, когда они заступали на смену. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что владельцы предприятий общепита и торговли обязаны обеспечить инструктаж персонала, предоставить транспорт для доставки продукции, соответствующую упаковку.
У доставщика должна быть медкнижка со всеми отметками о вакцинации. При выходе к клиенту, сотрудник обязан надеть маску, перчатки, иметь при себе антисептик для рук. Товар после созвона с покупателем, должен быть оставлен у двери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru