Досрочное голосование на выборах президента России начнется с 25 февраля

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на выборах президента РФ начнётся с 25 февраля, сообщает РИА Новости.

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По её словам, отдать свой голос за того или иного кандидата россияне смогут по 14 марта 2024 года.

«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», - сказала она.

Ранее в ЦИК заявили, что выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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