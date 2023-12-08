Досрочное голосование на выборах президента России начнется с 25 февраля

По её словам, отдать свой голос за того или иного кандидата россияне смогут по 14 марта 2024 года.

«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», - сказала она.

Ранее в ЦИК заявили, что выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

