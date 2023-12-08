Песков: Путин объявит решение по выборам, когда посчитает необходимым

Президент Владимир Путин сообщит о решении баллотироваться на пост главы государства, когда посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ФОМ: 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый срок

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение», — указал представитель Кремля.

Как отметил Песков, президент опирается на поддержку людей.

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. По данным СМИ, Путин может принять участие в них как самовыдвиженец, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииДмитрий ПесковВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры