ДОСААФ приступил к обучению ветеранов СВО управлению спецавтомобилями
ДОСААФ начал обучение ветеранов специальной военной операции управлению автомобилями с ручным приводом. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить ветеранов СВО с ампутацией двух ног либо передвигающихся на колясках спецавтомобилями с ручным управлением. Позже глава государства подписал закон, позволяющий бойцам с тяжелой инвалидностью получить авто с ручным приводом.
«Первые ветераны, которые подали заявку на спецавтомобили, приступили к обучению на площадках ДОСААФ», — рассказала Цивилева.
Председатель «Защитников Отечества» подчеркнула, что выдача авто ветеранам начнется после получения ими необходимых навыков.
Ранее Цивилева заявляла, что около 400 ветеранов СВО нуждаются в спецавтомобилях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru