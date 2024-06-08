ДОСААФ приступил к обучению ветеранов СВО управлению спецавтомобилями

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить ветеранов СВО с ампутацией двух ног либо передвигающихся на колясках спецавтомобилями с ручным управлением. Позже глава государства подписал закон, позволяющий бойцам с тяжелой инвалидностью получить авто с ручным приводом.

«Первые ветераны, которые подали заявку на спецавтомобили, приступили к обучению на площадках ДОСААФ», — рассказала Цивилева.

Председатель «Защитников Отечества» подчеркнула, что выдача авто ветеранам начнется после получения ими необходимых навыков.

Ранее Цивилева заявляла, что около 400 ветеранов СВО нуждаются в спецавтомобилях.

