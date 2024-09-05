Дорожную яму в Орловской области заделали кабачками

Отмечается, что в яме оказались по меньшей мере 14 кабачков. Столь необычным способом ремонта дороги жители населенного пункта попытались привлечь внимание властей к качеству дорог.

В администрации района пояснили, что ремонт дороги планируется выполнить в сентябре. Также чиновники уточнили, что завершить работы к началу учебного года не удалось, поскольку подрядчик был занят на другом объекте.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что мировой опыт доказал неэффективность ремонта дорог, строить нужно с нуля, так как затраты на эти процессы примерно равные.

