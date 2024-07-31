«Путь в никуда»: В отрасли не поддержали ремонт дорог вместо строительства новых

«Это неправильная политика, которая доказала свою несостоятельность на мировом опыте, на азиатском опыте. Многие государства уже отказались от такого приоритета, когда только ремонтируют дороги. Это путь в никуда, потому что нужно строить новые трассы, не нужно просто залатывать дыры. Китайцы, например, при расширении дорог делают все заново, полностью выкапывают яму, закладывают новую дорогу. Метод ремонта себя не оправдал. Парадокс в том, что масштаб средств, которые выделяются на ремонт дорог и строительство новых, не очень отличается. Поэтому лучше эти средства использовать для прокладывания новых дорог», - объяснил он.

Крохмаль также напомнил, что в России 80% дорог имеют грунтовое покрытие, а в большинстве регионов дороги в очень плохом состоянии.

«Нужно осваивать новые регионы, которые до сих пор остаются без дорог. В России более 80% дорог имеют грунтовое покрытие, без асфальта. Нужно заниматься дорогами за Уралом, ужасные дороги в Ивановской области, в Тульской области, Владимирской. Многие дороги до деревень грунтовые даже в Центральной части России. Нужно строить новые трассы и осваивать регионы, создавать инфраструктуру. Это поможет восстановить популяцию и вдохнет жизнь в отдаленные регионы. Только такая политика принесет ощутимый результат», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт, размер взыскания может достигать 1 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».



