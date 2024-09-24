«Дороже на 20%»: Рестораторы отказались от российской рыбы из-за цен
Сергей Миронов заявил НСН, что все российские рестораны работают на импортном лососе, который сегодня также выращивают в Мурманске.
Рыба из Владивостока подорожала за год на 20%, рестораны не работают с отечественными производителями, закупают чилийский лосось, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тысяч тонн лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году», пишет РБК. Миронов признался, что закупать российскую рыбу сегодня слишком дорого.
«Закупочные цены подросли с прошлого года. Если в прошлом году можно было купить во Владивостоке кижуч за 500 рублей, то сейчас уже больше 600 рублей, цена подросла примерно на 20%. Для ресторанного бизнеса именно так выросла цена, возможно, при более крупных закупках не такой большой прирост. Но в ресторанах мы едим в большей степени чилийского лосося, все рестораны берут именно эту рыбу. Эта рыба сегодня приходит из Мурманска, ее там выращивают, закупая малька из других стран. Дикой рыбы в ресторанах исторически мало, поэтому какого-то кризиса для ресторанов я не вижу, рестораны работают на импортной рыбе. Рестораны нашей сети – это исключение», - рассказал он.
Миронов отметил, что большая часть качественной российской рыбы сегодня уходит в Китай.
«Конечно, если лосося поймали меньше, его меньше будут продавать. Достаточно серьезные поставки идут в Китай, Японию, они не станут меньше. К сожалению, самая качественная рыба приходит в центр России по остаточному признаку. Потому что продать в Китай ближе, проще логистика, они сразу забирают большие потери. Поэтому, думаю, мы столкнемся с тем, что рыбы стало меньше, она стала дороже», - заключил собеседник НСН.
К концу года ожидается серьезное подорожание красной рыбы и икры из-за неурожайного года по лососю, рассказал ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН».
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