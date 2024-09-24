«Дороже на 20%»: Рестораторы отказались от российской рыбы из-за цен

Рыба из Владивостока подорожала за год на 20%, рестораны не работают с отечественными производителями, закупают чилийский лосось, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тысяч тонн лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году», пишет РБК. Миронов признался, что закупать российскую рыбу сегодня слишком дорого.