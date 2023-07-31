«Дорогой шоколад»: В гильдии кондитеров предупредили россиян о росте цен
Дорогой шоколад станет еще дороже, а сделанному из заменителей ничего не грозит, сказала в эфире НСН Ирина Эльдарханова.
Подорожание какао-масла затронет не все виды шоколада, продающегося в России, объяснила в интервью НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
По данным СМИ, на фоне плохого урожая в Западной Африке цены на какао-масло с начала года выросли более чем на 20%. При этом осенью в российских магазинах ожидается подорожание шоколадных изделий еще на 10-20%, утверждает «Комсомольская правда».
«Да, какао-масло подорожало и это не может не сказаться на цене. Курс валют поменялся, и новые закупки будут происходить по новым ценам. Соответственно, подорожание заложено в цену. Насколько оно будет, зависит от разных факторов, от того, какую долю какао-масло составляет в продукте. Оно содержится в шоколаде высокого качества, а в других "шоколадах" содержатся заменители или эквиваленты какао-масла, поэтому на них это не должно оказать влияние. Ну а дорогой шоколад станет еще дороже», - сказала Эльдарханова.
При этом она отметила, что какао-масло является биржевым товаром, также как нефть или газ, поэтому изменение цен на него происходит регулярно.
Врач-диетолог Лидия Ионова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», правда ли, что шоколад, яйца и бананы повышают настроение.
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