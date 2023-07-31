«Дорогой шоколад»: В гильдии кондитеров предупредили россиян о росте цен

«Да, какао-масло подорожало и это не может не сказаться на цене. Курс валют поменялся, и новые закупки будут происходить по новым ценам. Соответственно, подорожание заложено в цену. Насколько оно будет, зависит от разных факторов, от того, какую долю какао-масло составляет в продукте. Оно содержится в шоколаде высокого качества, а в других "шоколадах" содержатся заменители или эквиваленты какао-масла, поэтому на них это не должно оказать влияние. Ну а дорогой шоколад станет еще дороже», - сказала Эльдарханова.

При этом она отметила, что какао-масло является биржевым товаром, также как нефть или газ, поэтому изменение цен на него происходит регулярно.

Врач-диетолог Лидия Ионова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», правда ли, что шоколад, яйца и бананы повышают настроение.

