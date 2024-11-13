«Дорогой монтаж»: Зимние веранды сэкономят столичным ресторанам до 1,5 млн рублей

«Разборка веранды, транспортировка и хранение – это огромные деньги. Для кого-то все это обходится в 300 тысяч рублей, для кого-то – в полтора миллиона. Поэтому сейчас это огромная экономия, это первый нюанс, который точно сработал в плюс. Почистить от снега эту конструкцию – это одни деньги, а демонтировать – другие. Это очень дорого», - объяснил он.

По его словам, далеко не все веранды будут открыты зимой, зато весенний сезон точно начнется раньше.

«Если будут какие-то теплые дни или если у ресторана есть возможность эксплуатировать, они могут это делать, а могут и не делать. Это воля ресторатора. Если потеплеет раньше, веранды откроются теперь раньше, кому плохо от этого? Я не думаю, что повально все будут именно зимой эксплуатировать, но кто-то будет. Кто-то поставит какое-то тепло и можно использовать веранды не в лютые морозы», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании розничной продажи алкоголя в летнем кафе. Теперь продажа алкоголя на верандах и других сезонных помещениях ресторанов будет разрешена официально, передает «Радиоточка НСН».

