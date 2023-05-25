«Дорого и бессмысленно»: Сверхскоростной интернет назвали ненужным даже в Москве

Гигабитный интернет стоит слишком дорого и пока не пользуется популярностью даже в больших городах, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН. По его словам, у пользователей нет такой потребности, существующей скорости им вполне хватает.

Минцифры планирует к 2035 году обеспечить 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ) скоростью более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам, пишут «Известия». Средняя скорость широкополосного доступа в России в марте 2023 года составляла 78 Мбит/с. Муртазин объяснил, почему такая скорость пока не нужна даже большим городам.