«Дорого и бессмысленно»: Сверхскоростной интернет назвали ненужным даже в Москве
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что в Минцифры погорячились с планами к 2035 году обеспечить 98% пользователей гигабитным интернетом.
Гигабитный интернет стоит слишком дорого и пока не пользуется популярностью даже в больших городах, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН. По его словам, у пользователей нет такой потребности, существующей скорости им вполне хватает.
Минцифры планирует к 2035 году обеспечить 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ) скоростью более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам, пишут «Известия». Средняя скорость широкополосного доступа в России в марте 2023 года составляла 78 Мбит/с. Муртазин объяснил, почему такая скорость пока не нужна даже большим городам.
«Гигабит в больших городах, в Москве, Санкт-Петербурге уже доступен, пользуется небольшой популярностью, потому что расценки достаточно высоки. Цена – главный ограничитель, не отсутствие оборудования или что-то подобное, это все есть. Людям также придется вкладываться в покупку роутеров и прочих вещей, это заметные деньги, от 15 тысяч рублей и выше. Помимо подключения вам нужно купить оборудование, которое сможет раскрыть возможности этого подключения», - отметил он.
Он также подчеркнул, что сегодня даже в Москве нет массовой потребности в такой скорости интернета.
«Потребитель не может сегодня полностью загрузить гигабитный канал, средняя скорость в 78 Мбит/с отражает не технические ограничения сети, а потребности людей. На среднестатистическую московскую семью приходится подключение от 70 до 100 мегабит, этого хватает на семью из четырех-пяти человек», - рассказал Муртазин.
Собеседник НСН призвал не ориентироваться на столь долгосрочные прогнозы, напомнив о планах внедрить 5G.
«Если мы говорим о прогнозах долгосрочных, они не могут быть основаны на реальных оценках рынка, это желаемое. Исходя из того отрезка времени и тех вызовов, которые стоят перед Россией, мы не можем дать прогноз даже на два-три года. Если посмотреть, например, на развитие 5G, то в 2019 году прогнозировалось, что к 2023 году у нас появятся коммерческие сети, треть абонентов будут иметь к ним доступ. Сегодня у нас этого нет, сети 5G переносятся на несколько лет, скорее всего, к 2030 году только», - заключил он.
Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась, так как в городах установлено оборудование старого образца, в Москве и крупных регионах такой проблемы нет, так как они переведены на 4G, рассказал ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с «Радиоточкой НСН».
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